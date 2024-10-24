В Раду внесли законопроект о демобилизации военных в возрасте до 25 лет

Их предлагают увольнять с военной службы в запас, если они не выразят желания продолжать военную службу.

В Верховной Раде предлагают уволить в запас мужчин в возрасте 18-25 лет, которые имели статус "ограниченно пригодный" и которых мобилизировали в армию во время действия военного положения.

О регистрации соответствующего законопроекта №12147 сообщили на сайте Верховной Рады.

Закон касается мужчин, находившихся на военном учете военнообязанных как те, что по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе в мирное время, ограничено пригодными в военное время и не достигли 25-летнего возраста.

Их предлагают увольнять с военной службы в запас, если они не выразят желания продолжать военную службу.

"Принятие проекта Закона обеспечит равенство всех военнообязанных, не достигших 25-летнего возраста на добровольное пребывание на военной службе во время мобилизации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту за подписью одного из его инициаторов, народного депутата от "Слуги народа" Дмитрия Микиши, входящего в межфракционное объединение "Умная политика", которое возглавляет бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По состоянию на 24 октября этот законопроект был направлен на рассмотрение комитета.

Напомним, 9 октября Верховная Рада одобрила законопроект об освобождении от мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус "ограниченно пригодных".

Новые правила мобилизации юношей до 25 лет

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