В Раду внесли законопроект об обращении виртуальных активов: какие налоги предлагают ввести

В Верховную Раду Украины Министерство цифровой трансформации совместно с депутатами и бизнесом разработало и зарегистрировало в Раде проект закона № 10225-1 об обращении виртуальных активов в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, закон поможет создать благоприятные условия для развития криптоиндустрии.

"Также он увеличит поступление в бюджет и повысит инвестиционную привлекательность Украины", – написал министр.

Предложенный законопроект:

определяет правовой статус виртуальных активов;

классифицирует цифровые активы и услуги в сфере, адаптируемые с европейскими стандартами регулирования криптоактивов (МiСА);

создаст инновационную зону, в которой в течение трех лет можно работать без предварительной авторизации;

адаптирует рекомендации FATF по финмониторингу рынка криптоактивов.

Также законопроект предусматривает простые и понятные налоговые условия для бизнеса, работающего в сфере виртуальных активов.

Согласно ему, ставка налогообложения для физических лиц будет составлять:

5% в течение первых трех лет;

9% в течение следующих 5 лет;

18% – после 8 лет.

"Операции с виртуальными активами для юрлиц будут освобождаться от НДС, за исключением служебных токенов, которыми будут токенизировать товары и услуги", — говорится в сообщении.

Между тем провайдеры, которые будут предоставлять услуги с виртуальными активами, будут облагаться налогом по ставке 18%, но также будут освобождаться от НДС, за исключением консультационных услуг.

Ранее Федоров сообщил, что украинцы, в рамках национальной программы Future Perfect, смогут получить денежную помощь для изучения английского.

Читайте также: