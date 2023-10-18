В ракетах Х-101 и Shahed в дальнейшем находят иностранные компоненты: в ОП показали фото

Киев работает с партнерами, чтобы сделать это невозможным в будущем.

В ракетах Х-101 и дронах-камикадзе беспилотников Shahed-136, которыми страна-агрессор Россия бьет по Украине, и дальше находят иностранные компоненты.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак и показал фото.

По его словам, украинские эксперты продолжают изучать компоненты сбитых ракет Х-101, а также дронов-камикадзе и картограф.

"Находим иностранные компоненты, работаем с партнерами для того, чтобы сделать невозможным в дальнейшем их поставки РФ", — заявил Ермак.

В ракетах Х-101 у Shahed-136 находят иностранные компоненты. / Фото: Telegram / Андрей Ермак

В ракетах Х-101 у Shahed-136 находят иностранные компоненты. / Фото: Telegram / Андрей Ермак

В ракетах Х-101 у Shahed-136 находят иностранные компоненты. / Фото: Telegram / Андрей Ермак

В ракетах Х-101 у Shahed-136 находят иностранные компоненты. / Фото: Telegram / Андрей Ермак

В ракетах Х-101 у Shahed-136 находят иностранные компоненты. / Фото: Telegram / Андрей Ермак

В июне этого года группа Ермака-Макфола сообщила, что 81% иностранных компонентов российских ракет произведено в США.

Как сообщалось, уже не первый раз в российских ракетах и дронах находят иностранные детали. К примеру, в одной дроне, сбитой в Николаеве в июле, был обнаружен карбюратор одной страны Запада.

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