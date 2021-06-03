В рамках "Большой стройки" будет построено почти 1000 объектов - Зеленский

Среди объектов, в частности, школы, детсады, больницы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение ближайших лет в рамках программы президента "Большая стройка" планируют завершить почти тысячу объектов.

Об этом он заявил на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.



"Почти 1000 объектов проекта "Большая стройка" на 2021 год и проекты, запланированные на последующие годы, обязательно должны быть достроены, реконструированы и введены в эксплуатацию. Желательно вовремя", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что решающее значение в этом вопросе имеет тесный контакт центральной и региональной власти.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что в 2021 году в рамках "Большой стройки" в Украине будет построено и отремонтировано 6500 км дорог, 150 мостов и искусственных сооружений, а также 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных больничных отделений. Также в этом году в рамках «Большой стройки» стартовала отдельная программа "Большая реставрация" по восстановлению 150 объектов культурного и исторического наследия.

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