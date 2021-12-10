В рамках "Большой стройки" отремонтирована дорога на одном из самых высоких перевалов Украины

В рамках "Большой стройки" отремонтирована дорога на одном из самых высоких перевалов Украины

На участке трассы Р-21 Долина-Хуст вблизи Торунского перевала финишируют ремонтные работы.

Дорога, проходящая одним из самых высоких в Украине перевалов, является важной транспортной артерией для развития региона, в частности туризма.

Об этом сообщила Facebook-страница Службы автодорог в Закарпатской области.

Торунский перевал расположен на высоте 941 м над уровнем моря. Дорогу там ремонтируют в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Ремонтные работы на такой местности усложняются множеством мостовых переходов и участков, где возможны оползневые процессы.

"В частности, от Торунского перевала к Соймовскому мосту провели ремонт 11 малых мостов. Чтобы защитить дорожное полотно и от подземных вод, и от осадков, дорожники устраивали подкюветный дренаж", - отметили в автодоре.

На отрезках дороги вблизи сел Майдан, Верхний Быстрый и Торунь подрядчик обновил дорожное покрытие, установил знаки, расширил тротуары до стандартной ширины 1 метр 20 см.

Параллельно дорожники дорабатывают съезды, а в скором времени начнется устройство ограждения. Для путешественников лесоводы обустроили зоны отдыха вдоль дороги.

Напомним, в рамках "Большой стройки" Президента Владимира Зеленского также стартовала реализация проекта "Малый Карпатский круг", который имеет целью соединение новыми дорогами государственной границы и курортов на территории Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей.