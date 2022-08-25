В районе Антоновского моста – взрывы и пожар

В 5 часов утра в Херсоне в районе Антоновского моста были слышны взрывы.

Пока в той стороне что-то горит.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

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Напомним, у Зеленского заявили, что для Украины принципиально уволить Херсон.

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