В районе Антоновского моста – взрывы и пожар

В 5 часов утра в Херсоне в районе Антоновского моста были слышны взрывы.
Пока в той стороне что-то горит.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Напомним, у Зеленского заявили, что для Украины принципиально уволить Херсон.
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