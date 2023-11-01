В районе Авдеевки российский солдат подорвался на дроне, что лежал на обочине дорог (видео)

ВСУ продолжают наносить урон врагу, и иногда он просто самоуничтожается.
Так, на Авдеевском направлении сами по себе ликвидировался солдат армии РФ. Любознательного военного заинтересовал дрон с лежавшим на обочине дороги боеприпасом, в результате чего солдат подорвался.
Видео обнародовал активист Сергей Стерненко.
"Воины ЦСО А СБУ отправили дрон на прогулку, но тот устал и сел отдохнуть. К нему подошел заинтересованный оккупант. И взорвался", – заметил Стерненко.
Как и обычно, потеря "побратима" не особенно озадачила других российских бойцов. Они обернулись, но спокойно пошли дальше.
Напомним, спецназовцы ЦСО "А" СБУ провели мощную работу по уничтожению вражеской техники и личному составу врага. Только через неделю им удалось превратить в металлолом 19 российских танков, а "вторая армия мира" не досчиталась почти 230 солдат.
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