В районе Авдеевки российский солдат подорвался на дроне, что лежал на обочине дорог (видео)

ВСУ продолжают наносить урон врагу, и иногда он просто самоуничтожается.

Так, на Авдеевском направлении сами по себе ликвидировался солдат армии РФ. Любознательного военного заинтересовал дрон с лежавшим на обочине дороги боеприпасом, в результате чего солдат подорвался.

Видео обнародовал активист Сергей Стерненко.

Любознательный русский военный подорвался на дроне, что лежал на обочине дороги

"Воины ЦСО А СБУ отправили дрон на прогулку, но тот устал и сел отдохнуть. К нему подошел заинтересованный оккупант. И взорвался", – заметил Стерненко.

Как и обычно, потеря "побратима" не особенно озадачила других российских бойцов. Они обернулись, но спокойно пошли дальше.

Напомним, спецназовцы ЦСО "А" СБУ провели мощную работу по уничтожению вражеской техники и личному составу врага. Только через неделю им удалось превратить в металлолом 19 российских танков, а "вторая армия мира" не досчиталась почти 230 солдат.

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