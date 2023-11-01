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В районе Авдеевки российский солдат подорвался на дроне, что лежал на обочине дорог (видео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
6903
Время на прочтение
1 мин
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В районе Авдеевки российский солдат подорвался на дроне, что лежал на обочине дорог (видео)

В районе Авдеевки русский солдат взорвался на дроне

ВСУ продолжают наносить урон врагу, и иногда он просто самоуничтожается.

Так, на Авдеевском направлении сами по себе ликвидировался солдат армии РФ. Любознательного военного заинтересовал дрон с лежавшим на обочине дороги боеприпасом, в результате чего солдат подорвался.

Видео обнародовал активист Сергей Стерненко.

Любознательный русский военный подорвался на дроне, что лежал на обочине дороги

Любознательный русский военный подорвался на дроне, что лежал на обочине дороги

"Воины ЦСО А СБУ отправили дрон на прогулку, но тот устал и сел отдохнуть. К нему подошел заинтересованный оккупант. И взорвался", – заметил Стерненко.

Как и обычно, потеря "побратима" не особенно озадачила других российских бойцов. Они обернулись, но спокойно пошли дальше.

Напомним, спецназовцы ЦСО "А" СБУ провели мощную работу по уничтожению вражеской техники и личному составу врага. Только через неделю им удалось превратить в металлолом 19 российских танков, а "вторая армия мира" не досчиталась почти 230 солдат.

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Дата публикации
Просмотры
6903
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