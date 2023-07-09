В районе Крымского моста раздались взрывы: оккупанты заявили о полном перекрытии движения (видео)

Российские средства массовой роганды закричали, что ракета, которую якобы сбили ПВО, была направлена на Крымский мост.

В районе Крымского моста около обеда воскресенья, 9 июля, раздались взрывы. Оккупационные "власти" заявили о работе ПВО, а пропагандисты сообщили, что движение на мосту перекрыто в обе стороны.

Об этом пишут крымские паблики и так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов.

"В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать покой и доверять только проверенным источникам информации", — уверен российский "чиновник".

Между тем, в Сети появляются кадры, на которых видно, как российское ПВО пытается сбить ракету. Удалось ли это сделать – пока неизвестно, но, как свидетельствуют видео и фото, над мостом вздымается густой черный дым.

А российские средства массовой роганды закричали, что ракета, якобы сбившаяся ПВО, была направлена на Крымский мост. По состоянию на 13.02 движение по нему остановлено в обе стороны. Когда будет восстановлен – не сообщали.

В районе Крымского моста раздались взрывы: движение полностью перекрыто

Как сообщалось ранее, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что ракеты Tomahawk и ATACMS могут уничтожить Крымский мост.

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