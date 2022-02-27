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В районе Прилук ВСУ уничтожила танковую роту России с личным составом – фото

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В районе Прилук ВСУ уничтожила танковую роту России с личным составом – фото

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Сколько убитых захватчиков, пока неизвестно.

Украинские военные в районе Прилук в Черниговской области уничтожили танковую роту российских оккупантов вместе с личным составом.

Об этом сообщило оперативное командование "Север"

"Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ. Рота уничтожена вместе с личным составом", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

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