В районе Прилук ВСУ уничтожила танковую роту России с личным составом – фото

В районе Прилук ВСУ уничтожила танковую роту России с личным составом – фото

Сколько убитых захватчиков, пока неизвестно.

Украинские военные в районе Прилук в Черниговской области уничтожили танковую роту российских оккупантов вместе с личным составом.

Об этом сообщило оперативное командование "Север"

"Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ. Рота уничтожена вместе с личным составом", — говорится в сообщении.