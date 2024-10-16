В районе Селидова ситуация остается очень тяжелой — военный обозреватель

В сезон дождей особенно следует отслеживать перемещение вражеской пехоты.
Пока что в районе Селидова ситуация остается очень тяжелой.
Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
Это один из участков, где враг постоянно давит, не считается с потерями и пытается регулярно вводить свежие или восстановленные подразделения в бой.
Их наступление сейчас держится только на постоянном давлении, которое обеспечивает артиллерия, авиация и пехота.
В сезон дождей особенно следует отслеживать перемещение вражеской пехоты, потому что под плохую погоду можно так накопится.
"Если бы у нас были кассетные боеприпасы в достаточном количестве — ход событий уже мог бы быть другим. И в то же время была бы на какую-то долю решена проблема с мясными штурмами", — рассуждает обозреватель.
А так, сейчас идет главная игра на истощение – именно сейчас.
"Потому что потом час не будет играть на стороне врага. Но и нам нужно не посыпаться. Вот в чем дело. Верьте в ВСУ, достаточно уж скулить! Добавьте ребятам!", — заметил он.
Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что армия РФ отразила территорию на украинском выступлении. в Курской области. Россияне проводили наступательные операции в районе Кременного, Любимовки, Зеленого Пути, Новоивановки, Фанасеевки и Плехового.
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