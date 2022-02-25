В районе Трехизбенки военные уничтожили российские танки: враг отступил

Прорвать оборону оккупантам не удалось.

Бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Трехизбенко.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Отмечается, что украинские воины уничтожили два российских танка и один БМП. Враг вынужден был отступить.

"Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам", — говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы Украины самоотверженно ведут оборонительные боевые действия по четырем направлениям. Речь идет о следующих направлениях: Северское, Слобожанское, Таврическое и ООС.

В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл украинских войск. По состоянию на 07:00 утра 25 февраля ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой.