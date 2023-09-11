В районе временно оккупированных Олешек началась детонация БК россиян — мониторинговые каналы

В ночь на 11 сентября началась контрбатарейная борьба между правым и левым берегом Днепра, где размещены оккупанты и силы ВСУ.

Об этом сообщает мониторинговые каналы и местные СМИ.

"В районе временно оккупированных Олешек раздается детонация БК россиян", — говорится в сообщении.

Также Херсон оказался под обстрелом из РСЗО из временно оккупированного левобережья.

К тому же на Белгородщине расцвел мощный "хлопок".

Заметим, что в РФ отреагировали об атаке беспилотников: утверждают о дронах "самолетного типа".