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В районе временно оккупированных Олешек началась детонация БК россиян — мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
64
Время на прочтение
1 мин
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В районе временно оккупированных Олешек началась детонация БК россиян — мониторинговые каналы

В Херсонской области раздаются взрывы / Фото: ТСН.ua

Идет беспокойная ночь для окупантов.

В ночь на 11 сентября началась контрбатарейная борьба между правым и левым берегом Днепра, где размещены оккупанты и силы ВСУ.

Об этом сообщает мониторинговые каналы и местные СМИ.

"В районе временно оккупированных Олешек раздается детонация БК россиян", — говорится в сообщении.

Также Херсон оказался под обстрелом из РСЗО из временно оккупированного левобережья.

К тому же на Белгородщине расцвел мощный "хлопок".

Заметим, что в РФ отреагировали об атаке беспилотников: утверждают о дронах "самолетного типа".

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Дата публикации
Просмотры
64
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