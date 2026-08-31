Полиция

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В понедельник, 31 августа, в административном здании райотдела в Ровно раздался взрыв, в результате чего погиб полицейский, еще трое правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

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По информации правоохранителей, по состоянию на 16:35 известно об одном погибшем полицейском. Еще трое правоохранителей получили ранения.

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На месте работают все экстренные службы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва. Остальные детали инцидента пока неизвестны.

По данным местных СМИ, взрыв произошел в районе Пивзавода, на улице Петра Могилы. На месте взрыва работают спасатели, полицейские и медики.

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