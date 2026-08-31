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В райотделе полиции Ровно раздался мощный взрыв: есть погибший и раненые сотрудники — первые детали
По данным местных СМИ, взрыв произошел в районе Пивзавода, на улице Петра Могилы. В настоящее время на месте инцидента работают спасатели, полицейские и медики.
В понедельник, 31 августа, в административном здании райотдела в Ровно раздался взрыв, в результате чего погиб полицейский, еще трое правоохранителей получили ранения.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
По информации правоохранителей, по состоянию на 16:35 известно об одном погибшем полицейском. Еще трое правоохранителей получили ранения.
На месте работают все экстренные службы.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва. Остальные детали инцидента пока неизвестны.
По данным местных СМИ, взрыв произошел в районе Пивзавода, на улице Петра Могилы. На месте взрыва работают спасатели, полицейские и медики.
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