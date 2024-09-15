В разбомбленном доме в Харькове мужчина не хотел покидать своего любимца: как все закончилось (фото, видео)

Спасатели закрепили собаку с помощью веревок и вытащили через окно на крышу.

Спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Харькове эвакуировали из поврежденной российской бомбой многоэтажного дома собаку.

Фото и видео спасения опубликовала пресс-служба ГСЧС.

Житель квартиры на 12-м этаже разрушенной многоэтажки отказывался эвакуироваться без домашнего питомца.

Спасатели закрепили собаку с помощью веревок и вытащили через окно на крышу. Потом таким же образом квартиру покинул и владелец домашнего любимца.

Спасение собаки из разрушенной многоэтажки в Харькове / Фото: ГСЧС

Спасение собаки из разрушенной многоэтажки в Харькове / Фото: ГСЧС

"Каждая жизнь важна", — подписали опубликованные кадры харьковские спасатели.

Как сообщил глава Харьковской ОВА, в результате бомбардировки в доме полностью разрушены три квартиры. Под завалами еще могут находиться люди.

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