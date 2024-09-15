В разбомбленном доме в Харькове мужчина не хотел покидать своего любимца: как все закончилось (фото, видео)

Спасатели закрепили собаку с помощью веревок и вытащили через окно на крышу.
Спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Харькове эвакуировали из поврежденной российской бомбой многоэтажного дома собаку.
Фото и видео спасения опубликовала пресс-служба ГСЧС.
Житель квартиры на 12-м этаже разрушенной многоэтажки отказывался эвакуироваться без домашнего питомца.
Спасатели закрепили собаку с помощью веревок и вытащили через окно на крышу. Потом таким же образом квартиру покинул и владелец домашнего любимца.
"Каждая жизнь важна", — подписали опубликованные кадры харьковские спасатели.
Как сообщил глава Харьковской ОВА, в результате бомбардировки в доме полностью разрушены три квартиры. Под завалами еще могут находиться люди.
Напомним, российские оккупанты выпустили по Харькову и району не менее шести КАБов и попали в многоэтажку в городе.
Читайте также: