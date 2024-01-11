В разгар войны бригадный генерал из Сил ТРО "кружил" любовницу и жировал на курорте: экс-жена шокировала (фото, видео)

Бригадный генерал Сергей Собко уходит из Сил терробороны. Ничего не предвещало беды, но внезапно в соцсетях о военном всплыли скандальные подробности жизни и разгулов во время активной фазы войны в 2022 году, когда россияне еще дышали Киеву в спину.

О чем идет речь и почему Собко покинул ТРО – в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.UA.

Собко уходит с должности

Начальник штаба – заместитель командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Сергей Собко 10 января покинул Силы ТрО. Об этом он сообщил в своем Facebook. Он признался, что когда его только отправили в терроборону – был не в восторге, сейчас же радуется, что был вовлечен в создание отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины.

"После завершения учебы в Национальном университете обороны Украины в 2021 году меня направили проходить службу в ТРО Сухопутных войск. Признаюсь, учитывая то, с каким рейтингом я закончил обучение — это не было адекватного назначения. Поэтому в восторге я не был. Сегодня, через два годы, когда я оставляю Силы ТрО ВСУ, хочу сказать только одно — я горжусь, что был вовлечен в создание отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины, а также благодарен всем людям, с которыми я работал ради становления, укрепления и развития Сил ТрО. С первых дней широкомасштабного вторжения россиян было два наибольших вызова – научить и обеспечить.Буквально за несколько недель Силы ТрО выросли с десяти до ста тысяч человек", — написал он.

Собко – о своих достижениях в должности

Собко вспомнил, как быстро нужно было учить гражданских, которые по зову сердца шли в ряды ТРО, не имея при этом военного опыта, и как всех этих людей нужно было обеспечить средствами защиты, поблагодарил предпринимателей и принялся перечислять достижения в должности. Одно из них – обучение капитанов.

"И вот за год Обучение капитанов уже прошли более полутысячи офицеров, которые получили знания и навыки, чтобы планировать бой и быть лидерами для своих бойцов. Чтобы эффективно выполнять боевые задачи и одновременно беречь жизнь. На базе Обучение капитанов мы начали обучение командиров подразделений ударных беспилотных комплексов, потому что изначально понимали, что наше преимущество не в количестве, а в обученности и технологичности нашей армии", — рассказал генерал.

Реакция украинцев

Под постом бригадного генерала сотни комментариев? люди благодарят за службу и защиту и желают успехов в дальнейшей службе:

Товарищ Сергей, знаю Вас как командира 128, помню по службе в ТРО. Мое уважение Вам, Вы достойны своего звания!

Честь, господин генерал!

Прочитал много добрых слов и отзывов о Вас и решил написать свой. Вы всегда были умным, адекватным командиром. Поэтому когда Вас назначили в ТрО, я был уверен, что Вы, лучше всех выполните эту задачу и на ней не остановитесь. Я знаю, вас ждут большие должности и новые достижения. Люди вам верят, а это главное. Поэтому, от всего сердца желаю Вам успехов на новой должности. Спасибо судьбе, что когда-то познакомился с Вами. С Богом, к новым должностям и вершинам.

Спасибо за человечность! Желаю успехов и нравов, сил и сил в дальнейшей службе!

Кто такой Собко?

Расскажем еще немного о бригадном генерале. Это звание он получил в марте 2022 года, как раз в разгар полномасштабной войны. До этого, с началом войны на Донбассе в 2014 году, он выполнял боевые задания на востоке как командир батальона. В 2018 году в интервью "Радио Свобода" на фоне скандала вокруг взаимоотношений командиров и подчиненных в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины тогда комбриг 128-й бригады рассказал, как строит свои отношения с подчиненными и каким, в его понимании, должно быть руководитель.

"Армия – это, в первую очередь, коллектив профессионалов. Так что, на мой взгляд, компетенция и профессионализм – основы взаимодоверия. Еще один принцип – забота о подчиненных. Здесь стоит процитировать Колина Пауэлла: "Лидерство – это решение проблем. В тот день, когда солдаты перестали идти к вам со своими проблемами – это день, когда вы перестали быть для них лидером", — говорил тогда Собко.

Экс-жена Собко сделала громкие заявления

И пока пользователи в соцсетях благодарили Собку за службу и грустили, что он покидает пост, внезапно появилась бывшая жена генерала, известная волонтер Марина Комарова, и тут понеслось. Экс-любимая обнародовала на своей Facebook-странице скандальные подробности о частной жизни бригадного генерала во время войны. Комарова опровергла его большие заслуги на военной ниве и сообщила детали его как профессиональной жизни, так и личной. И отметила, что скоро бывший муж зарисуется на новой должности.

"Собко идет с ТРО. Такой стоит плач Ярославны по всем медиа, что я не удержалась. Садитесь, сейчас немного осушу ваши слезы. Если кто не в курсе, то я официальная жена Собка. Была. До ноября 2023-го. Сразу хочу предупредить: я не жертва, меня не надо жалеть.Я умею за себя постоять и обидчик всегда отгребет у меня по полной. Что я, в принципе, уже и сделала, а этот пост только вишня на торте. Потому что я не люблю, когда увлекаются человеком, который по сути является говном. Во-первых, не "идет с ТРО", а переводят на другую должность с повышением. Просто переводиться не очень хочется, потому что было тепло и уютно", — написала Комарова.

Как новый статус оказал влияние на Собка?

Бывшая жена говорит, что после назначения мужа не узнавала. Присвоение генеральского звания мгновенно изменило все его человеческие принципы, по словам Комаровой, с тех пор Собко начал принимать дорогие подарки, посещать элитный спортклуб и встречаться с любовницей, используя служебный автомобиль и персонального водителя, и все это – в самый разгар войны, когда россияне еще были в нескольких километрах от столицы. Экс-жена также отметила его связях с бывшей народной депутатшей от "Самопомощи" Оксаной Сыроид, которая якобы планирует использовать раскрученную фамилию генерала в политических целях после окончания войны.

"Собко создал свой "проектный офис реформ". В нем было порядка 50 человек. Реально что-то полезное из них делали только людей 15, а все остальные обожали Собка и наслаждались своей "героической" службой подальше от фронта. Назывался этот "офис" в простонародье "Карточный домик". Руководила этим домом и была серым кардиналом бывшая нардеп от "Самопомочи" Оксана Сыроид. Окучивать Собка Сыроед начала еще до того, как он был назначен в ТРО. Приглашала на свои тусы, всячески его нахваливала и затем мобилизовалась к нему в штаб, предложив свою помощь", — написала экс-супруга Собко.

Женщина рассказала, как мгновенно когда-то честный комбриг начал с появлением нового звания пользоваться подчиненными в личных целях.

"И на этом моменте Собко сломался. "Собко до" генерала и "Собко после" — это два разных Собка. Поэтому плакаты быстренько прекращайте, он того больше не стоит. Команда Сыроед нарядно кружила Собка: подарки, ему давали ключи от хат для встреч с любовницей (которая тоже связана с одним из этой бизнес-шоблы). Все было ярко. А я просто ох**вала от приносимых домой четвертых пар Lowa, трех пар кроссовок Ecco, времен Garmin за 70 тысяч и т.д и т.п. Но когда я увидела абонемент в спортклуб Tsarsky, меня уже просто вывернуло. С*ка, 2022 год, война в разгаре, люди сидят в "Азовстали", а он в Tsarsky ходит бицепсы качать. Ну, просто подчиненный подарил, ну, что такого? Как заправский генерал, Собко начал пользоваться подчиненными в личных целях. А раньше его это ужасно возмущало. Но то же было "до". Место сидения определяет точку зрения. Юристы, медики, водители... Как мне было стыдно, когда он прислал парня из медицинской службы сопроводить меня в больницу на КТ, вызвав того с законного выходного... Я запрещала присылать водителя отвезти малыша в больницу, когда есть такси", — написала Марина Комарова.

Измены и имя любовницы

А уже через мгновение Комарова признается и об ужасающих изменах со стороны мужчины. Она вспомнила и как в ноябре 2022 года генерал Собко уехал в отпуск вместе с любовницей в Италию, а в разгар полномасштабной войны катался с ней по киевским гостиницам.

"Посылать водителя отвезти зубную щетку, которую забыла любовница, или тест на ковод, когда заболела – он же генерал, и раз плюнуть! Женщину нужно кружить. И пофиг, что это за счет государственных средств (водитель-военнослужащий, получающий зп из госбюджета, и заправляемый за государственный счет автомобиль). Возить на служебном автомобиле любовницу по ресторанам и кино – это стало нормой. Однажды он приехал к малому в воскресенье. Мы сидели уже сутки без света. Холодно, еду приготовить не могу. Генератор нам не полагалось покупать, потому что за что тогда выгуливать даму? И вот, забирает он малого, выгуливает его пару часов и привозит ко мне в холодный, темный дом. Говорит, что ему нужно на работу. А сам едет через весь город (на служебном автомобиле), забирает любовницу и снова через весь город возвращается в кинотеатр возле нас. Вот это рабочий! Все для фронта, все для победы! Это зима 2022-го, на секундочку", — добавила она.

Марина Комарова с маленьким сыном в подвале как раз тогда, когда Сергей Собко, по словам бывшей жены, отдыхал с любовницей в Италии. Фото: Facebook / Марина Комарова

Марина Комарова даже рассекретила имя любовницы Собко и обнародовала их общие счастливые фото.

Собко и Цыбульская. Фото: Facebook / Марина Комарова

"Она вообще не военнослужащая, а известная грантоедка Любовь Цыбульская. Замужем, с детьми. Просто гранты отрабатывала, как могла", — сообщила Марина Комарова.

Реакция украинцев

Также экс-жена отметила, что Собко не интересуется ребенком, и незаконно развелся с ней через Одесский суд в ноябре 2023 года, хотя он прописан в Киеве, а она – в Литине Винницкой области. К слову, и о разводе Комарова узнала постфактум. Свой пост женщина подытожила, что ее эго в порядке, а это пост не обиженной, а злопамятной жены. Такая информация о генерале мгновенно разлетелась по соцсетям, как и его сообщение об отставке. Пост Комаровой уже распространило более двухсот человек и столько же написали комментарии.

Одни пользователи в шоке от жизни генерала под соусом правды от бывшей жены:

Не знаю, кто такой он, знаю – кто Вы, еще с 2014 года. Обидно это читать, как маме и как женщине. В волонтерской тусовке, уверена, всегда будут люди, готовые помочь. Так не должно быть.

Благодарю вас за пост. Мне конечно пофиг, кто с кем тра… Но мне не пофиг, кто желает прийти к власти в моей стране. Поэтому сохраню себе этот пост... Но бабу стременную выбрал ваш бывший.

Я не то, чтобы офигела от твоего рассказа, у меня даже слов не хватает... Не ожидала такого от Собка.

Нужно иметь стальной хребет, чтобы решиться обнародовать всю эту жесть. Благодарю вас за стойкость, Марина Комарова. Я после прочтения испытываю целый спектр негативных эмоций от гнева до презрения и отвращения. Особенно вспоминая осадный Киев и зиму 22-го. Не представляю даже, насколько Вам было сложно в этом всем с ребенком и таким гнилым мужчиной.

Другие обвиняют Комарову во лжи или пишут гневные комментарии, по типу, "что мусор из дома" выносить не надо:

Очень удобно свои проблемы выносить на всю страну под соусом "правды" о генерале. По сути, кроме эмоционального текста – ничего. Вам все должны поверить на слово?

Дура. И все, кто пишет в поддержку, тоже таковы.

Отдайте должное своему выбору, потому что это был ваш выбор. Стоит ли это "выворачивать"? Понимаю, что накипело, понимаю, как больно, но люди меняются. К сожалению, часто родные тоже меняются. Вы – Марина Комарова, вам такие посты не нужны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "В разгар войны генерал из Сил ТРО "кружил" любовницу на курорте! Экс-жена шокировала!".

Сам Собко по состоянию на вечер 11 января на пост супруги публично никак не отреагировал.

Читайте также: