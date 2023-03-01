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В разных городах Крыма раздались взрывы: в Сети появились видео "бавовны"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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В разных городах Крыма раздались взрывы: в Сети появились видео "бавовны"

Фото/Telegram: Сопротивление Nации

На кадрах, опубликованных местными пабликами, слышен громкий взрыв.

В Сети сообщают о взрывах в разных городах временно оккупированного Россией украинского Крыма. В частности, звуки взрывов раздались в Ялте, Бахчисарае и пригороде Севастополя.

Об этом сообщают местные тг-каналы.

Как пишут крымские паблики, взрывы в Бахчисарае были слышны в районе воинской части на Симферопольской улице. Что произошло — неизвестно. По состоянию на 20:30 оккупационные "власти" не прокомментировали информацию о вероятном "хлопке" на полуострове.

Военный журналист Андрей Цаплиенко уточнил, что взрывы также прогремели во многих селах Бахчисарайского района. Кроме того, якобы "бавовна" посетила и поселок Гурзуф.

Украинский активист и блогер Сергей Стерненко сообщает, что слышимые звуки взрывов — это якобы работа ПВО россиян. Были ли попадания – неизвестно.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму появилось новое движение сопротивления — "Сопротивление Nации". Активисты распространяют зеленые ленты с надписью "Прочь из Украины, москаль некрасивый".

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Дата публикации
Просмотры
11к
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