Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
137
Время на прочтение
1 мин

В разных областях Украины задерживаются десятки поездов: список рейсов

Задерживаются также рейсы международного сообщения.

Автор публикации
Елена Капник
Поезд.

Поезд. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

По состоянию на вторник, 13 января, в Украине ряд поездов задерживаются из-за ситуации безопасности и колебания напряжения.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» и на официальном сайте компании.

В компании отмечают, что отклонения от графика поездов в среднем составляют один час. Однако из-за погодных условий и изменений в маршрутах время опоздания может изменяться.

В УЗ отметили, что оборота на отправление задержатся поезда:

  • № 178 Ивано-Франковск-Киев: +2.30 час.

  • №771 Киев-Хмельницкий: +3 час.

  • №6 Ясиня-Запорожье +1 час.

С сайта «Укрзализныци» известно , что в дороге по состоянию на 10:52 задерживаются десятки рейсов. В частности, международного сообщения — как Киев-Пассажирский — Вена Западный — более чем на четыре часа, а также Пшемыль Главный-Запорожье-1 — на более двух часов.

Список рейсов, задерживаемых в пути. / © Укрзализныця

Как сообщалось, несколько дней назад более 400 пассажиров поезда "Днепр-Холм" застряли на границе на 9 часов на КПП "Ягодин". Украинские пограничники обнаружили партию сигарет, которую проводник поезда пытался перевезти в Польшу. Из-за ситуации часть путешественников опоздала на свои поезда в Холме.

Дата публикации
Количество просмотров
137
