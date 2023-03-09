В разных районах Чернигова может не быть воды: жителей просят сделать запасы на три дня

В Чернигове в течение следующих нескольких дней из-за аварийных включений может не быть воды в разных районах города. Жителей просят сделать запасы воды на трое суток.

Об этом сообщили в КП "Черниговводоканал".

"Вниманию жителей города Чернигова! Из-за возможных аварийных обесточений объектов водоснабжения и водоотведения возможны внеплановые отключения холодной воды в разных районах на территории города. Просьба ко всем жителям Чернигова иметь запасы питьевой воды в каждом доме в расчете на трое суток на каждого человека", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве из-за ракетной атаки армии РФ по состоянию на утро 9 марта без отопления 40% потребителей. Водоснабжение работает в штатном режиме.

Также весь Харьков и часть области остались без света, отопления и воды в результате российской массированной ракетной атаки. Метро и наземный электротранспорт не курсируют.

В Одесской области в результате массированной ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Именно поэтому ночью была обесточена часть Одесской области.

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