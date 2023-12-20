В разных районах Крыма прогремели взрывы возле военных объектов — соцсети

По состоянию на 12:00 оккупационные "власти" не комментировали ситуацию.

Ночью 20 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в разных районах полуострова. По данным местных СМИ, взрывы были слышны возле военных объектов.

Об этом сообщают крымские паблики.

"Как сообщают очевидцы, сегодня около полуночи слышны взрывы со стороны Перевального, где дислоцируется 126 бригада береговой обороны Черноморского флота", — пишет местный телеграмм-канал.

По словам очевидцев, взрывы раздавались:

В 4.08 в Евпатории.

В 5.03 4 взрыва в районе Красноперекопска.

Также Реалии утверждает, что и в центре Севастополя был слышен взрыв, когда летел военный самолет.

По состоянию на 12:00 оккупационные "власти" не комментировали ситуацию.

Напомним, что оккупанты в Крыму готовятся к масштабным операциям в войне против Украины. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

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