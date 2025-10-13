"В разрешении Трампа есть "подвох": эксперт объяснил, как США могут "сливать" данные России об ударах

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не может повлиять на решение Украины наносить удары по территории агрессора России украинскими вооружениями. Он понимает, что Силы обороны продолжат подобные действия.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

«Украина будет бить по России и ее энергообъектам»

Жданов рассказал, что Трамп не может повлиять на решение Киева наносить удары украинским оружием по России.

«Трамп не может повлиять на наше решение, чтобы наносить удары собственными средствами огневого поражения по России. Он понимает, что Украина будет бить по России и ее энергетическим объектам», — считает он.

Впрочем, по мнению военного эксперта, в разрешении президента США Пентагона и разведке о передаче Украине данных для нанесения ударов по российской энергетике может быть «происки».

«В этом разрешении Трампа есть подвох, подводный камень: США могут сливать разведданные, переданные нам, россиянам, и россияне смогут маневрировать средствами ПВО и встречать наши дроны и ракеты на тех объектах, перечень которых дадут нам Штаты. Так будет получаться, что, с одной стороны, Трамп — герой, борющийся со злом и помогающий Украине, а с другой — Tomahawk у Украины пока нет, собственных ракет пока тоже. Мы бьем по России дронами, и запретить нам это делать нельзя, а значит, нужно скорректировать наши дроны, чтобы они летели туда, куда нужно», — подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, США предоставляют Украине разведданные для ракетных ударов по стратегическим объектам в глубине России — по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и электростанциям. Это позволяет Украине наносить удары по энергетике Путина — глубже, сильнее и точнее, чем когда-либо раньше.