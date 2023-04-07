В разведке объяснили, как будут приниматься решения о контрнаступлении ВСУ

Окончательные решения будут приниматься в момент перед началом той или иной операции.

Планы будущего украинского наступления сверхсекретны и доступ к ним имеет лишь небольшой круг людей. Но даже эти планы не окончательны, поскольку многие решения будут приниматься в последний момент из соображений безопасности.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что есть много обменов мнениями, но окончательные решения будут приниматься в момент перед началом той или иной операции.

"Это сверхсекретная информация, много партнеров, много обмена информацией, но окончательное решение принимает Украина и украинское военно-политическое руководство, безусловно, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский", — заявил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что круг людей, которые принимают решения и ознакомлены с ними, очень узок. В то же время, все судьбоносные решения будут приниматься в последний момент, чтобы учесть многие факторы, в том числе фактор безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что так называемая "утечка секретных документов" по украинскому контрнаступлению является обычным блефом со стороны России.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для удачного контрнаступления Вооруженных сил необходимо завоевать преимущество в воздухе над российскими оккупантами. Именно поэтому очень было бы актуально решение союзников о передаче Украине многоцелевых самолетов поколения 4+. В частности, речь идет об истребителях F-16.

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