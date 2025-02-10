В разведке оценили, ожидать ли завершения войны в ближайшее время

В ближайшее время не стоит ожидать завершения начавшейся Россией войны в Украине. Необходимо работать над тем, чтобы приблизить мир.

Об этом сообщил спикер ГУР Министерства обороны Андрей Юсов в выпуске " Дайджест Блауша ".

"Ждать не стоит. Следует над этим упорно работать. Такая работа ведется. Украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, общественный сектор, культурная дипломатия, нерядовые общественные организации активно над этим работают. Да, работают и наши партнеры", — пояснил он.

Юсов согласился со словами президента США Дональда Трампа о необходимости мира и остановки войны из-за которой страдают люди. По его словам, в ближайшее время ожидают важные события, которые принесут Украине хорошие новости. Юсон подчеркнул, что идет Мюнхенская конференция безопасности и не только.

"Об этом (события на фронте — Ред.) не стоит забывать. Поэтому тот, кто помогал и продолжает помогать, правильно делает. Тот, кто поддерживает украинские силы безопасности и обороны, помогает, донатит. Кто не может донатить, поддерживает другим способом. Собственно, расслабляться не стоит. Мы не можем позволить себе сесть возле телевизора".

Напомним, генерал-лейтенант Сергей Наев назвал условие, при котором ВСУ смогут выйти на границы 1991-го. По его словам, украинским военным вполне по силам это.

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