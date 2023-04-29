В разведке рассказали детали "бавовни" в Севастополе: Кара Божья за Умань

В результате "бавовни" в Севастополе, который произошел 29 апреля, было уничтожено около десяти резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость составляет около 40 тысяч тонн.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, топливо предназначалось для нужд российского Черноморского флота.

"В городе Севастополь 29 апреля состоялась "бавовна", который является божьей карой, в том числе за убитых гражданских граждан в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора", – рассказал Юсов.

По его словам, ГУР известно о хищении, которое совершали местные оккупанты на этом и других объектах.

"Стоит отметить, что нам известно о хищении должностными лицами оккупационных властей нефтепродуктов и других коррупционных действиях на этой нефтебазе и других объектах оккупантов. Это, безусловно, расширяет возможности украинских Сил безопасности и обороны", — отметил Юсов.

Напомним, в ночь на 29 апреля во временно аннексированном Севастополе вспыхнул резервуар с топливом. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пожар спланирован и подготовлен , поскольку резервуары сами по себе не загораются.

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