В разведке США рассказали, что удержит Путина от полномасштабного вторжения в Украину

Глава комитета по разведке США признался, что до сих пор не понимает полной мотивации Путина.

Есть большая вероятность, что Россия вторгнется в Украину, от такого шага ее могут сдержать лишь "огромные санкции". Такое мнение высказал 2 января глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф в эфире телеканала CBS Face the Nation, передает The Guardian.

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"Я думаю, чтобы сдержать то, что кажется очень вероятным российским вторжением в Украину, снова понадобятся огромные санкции против России. И я считаю, что наши союзники должны быть убеждены в этом. Россия должна понять, что мы в этом едины", – сказал он.

Также Адам Шифф отметил, что до сих пор не понимает полную мотивацию Путина. Однако, по его словам, вторжение приведет к тому, что "больше активов НАТО приблизится к России и это будет иметь противоположный эффект от того, чего пытается достичь Путин".

"И я думаю, что ничто другое, как уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит его, и это именно то, что нам нужно сделать с нашими союзниками", — добавил американский политик.

Напомним, Байден предупредил Путина, что России не разрешат захватить Украину.

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