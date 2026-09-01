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- Украина
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В РДК заявили о похищении заместителя командира: что известно об исчезновении Степана Каплунова
Начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил о похищении неизвестными заместителя командира корпуса Степана Каплунова.
Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Сил обороны Украины (РДК) Александр Фортуна сообщил о похищении заместителя командира РДК по боевой работе Степана Каплунова. Инцидент произошел несколько дней назад во дворе его собственного дома.
Об этом говорится в сообщении РДК в Telegram.
По словам Фортуны, командование подразделения сразу после получения информации обратилось за разъяснениями в ГУР, СБУ и ДБР, однако пока не получило ответа по его местонахождению или официальным обвинениям.
К делу привлечены адвокаты и омбудсмены.
Приводим текст заявления начальника штаба РДК Александра Фортуны:
«Несколько дней назад заместитель Командира РДК по боевой работе, Степан Каплунов, был похищен неизвестными во дворе собственного дома. Как только нам стало известно о его похищении, мы сразу подняли тревогу и обратились в ГУР, СБУ и ДБР.
До сих пор мы не получили никакой внятной информации ни о местонахождении Степана, ни о предъявленных ему обвинениях!
Мы полностью включены в ситуацию и внимательно следим за всем, что происходит. Омбудсмены проинформированы, адвокатские запросы разосланы.
Буквально месяц назад Степана наградили а теперь его задержали.
Если Украина — правовое государство, а не территория, скатывающаяся в беззаконие и тотальный произвол силовиков, как, например, Российская Федерация, подобное просто недопустимо!»
Напомним, ранее украинская разведка пошила в дураках россиян, инсценировав убийство командира РДК Дениса Капустина.