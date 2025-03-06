В реалити-шоу "Лучший дом" победил первый в Украине дом, напечатанный на 3D принтере: как он выглядит и сколько стоит

Это полукруглое здание, созданное инженерами и 5-метровым принтером, а не руками строителей.

На телеканале ТЕТ стартовал новый сезон реалити-шоу "Лучшее жилье" – первого на украинском телевидении проекта о соревновании уникальных домов. Победителями одного из премьерных выпусков стала семья Березовых из Ирпеня, которая потеряла дом во время оккупации Киевщины. лучениями.

В августе 2023 года благотворители решили вернуть семье ощущения дома и создать для них лучший дом – первый в Украине дом, напечатанный по технологии 3D печати.

Это полукруглое здание, созданное инженерами и 5-метровым принтером, а не руками строителей. Его стены толщиной 60 см и состоят из двух камер, в одной из которых утеплитель пенополиуретан, а в другой – ребро жесткости. Возведены они всего за 58 моточасов.

"Такие дома строятся из тех же материалов, что и большинство классических домов. Бетонная смесь загружается в принтер, из которого согласно техническому заданию выходит бетон. Главным преимуществом такого подхода к строительству является, безусловно, скорость монтажа”, — подчеркнул советник реалити-шоу "Лучшее жилище" Александр Кевшин.

Печать одного квадратного метра такого дома стоит ориентировочно 700 долларов, а вся конструкция площадью 130 квадратных метров – 91 тысяча долларов.

Интересно, что потолок дома Березовых создан из обычной монолитной плиты, которую пошлифовали и укрыли лаком, а ванная комната абсолютно круглая. Особенностью их кухни-студии является отпуск окон и наличие рекуператоров – современной вентиляционной системы.

"Система рекуперации – это очень классная штука, потому что окна в гостиной не открываются, они идут как стена. Рекуператоры за счет фильтрации дают воздуху с улицы попасть в дом", – прокомментировала победительница проекта от ТЕТ Алина.

В ее печатном доме продумали комнату безопасности, где полость между стенами залили тяжелым бетоном, создав монолитную капсулу. В этой комнате установлено стойкое ко взрывам окно, как в парижском Лувре.

"Такой тип окон существует достаточно давно. Используется он в музеях для защиты экспонатов, а также в домостроении в горячих точках. В Израиле в каждом многоквартирном доме есть такая капсула – комната, сделанная из утолщенных бетонных стен и именно с таким типом окон", – отметил советник Александр Кевшин.

Дом Березовых объединяет множество современных технологий и доказывает, что, несмотря на все вызовы, Украина богата уникальными строительными технологиями и дизайнерскими решениями. Еще больше невероятных домов украинцев открывайте для себя каждую субботу, в 10:00, с проектом "Лучшее жилище" на телеканале ТЕТ.