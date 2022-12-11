В реанимации скончался бывший пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский

Журналист и бывший пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский скончался в субботу, 10 декабря, в реанимационном отделении больницы.

О его смерти сообщила супруга Елена Солодовникова на своей странице в Facebook.

По ее словам, причиной смерти стала продолжительная и тяжелая болезнь желудка.

“Меня не было рядом, я была за границей, и никогда себе этого не прощу. Ты говорил, никогда не рассказывай, что я кому-то помогал. Извини, я все же расскажу обо всех этих многочисленных сборах для раненых, об организации автобусов с едой на фронт, о бабе Кате на два этажа выше, которой ты покупал еду, потому что она одинока и кормит кошек в подъезде. Что помогал тем, кто в этом нуждался", — написала она.

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Артем Скоропадский родился в Москве, там же получил образование на факультете журналистики МГУ. С лета 2005 года работал корреспондентом издания "Коммерсант-Украина".

"Артем приехал тогда из Москвы. Его вдохновил Майдан, происходившие изменения в Украине. Он надеялся, что украинская революция вдохновит гражданское общество в РФ. Темы, которые он вел – общественные и политические акции, митинги. Также его интересовала православная тематика, потому что был очень верующим человеком”, — вспоминал в комментарии ТСН.ua коллега Артема по этому изданию журналист Иван Красиков.

По его словам, Скоропадский в Киеве очень быстро сблизился с УНСО и "Тризубом", хотя сначала был, скорее, либералом.

“Когда-то на него напали в "Трубе" под Майданом за "арафатку" и "Тополя", Игорь Мазур, с УНСО помог найти и разобраться с нападавшими. В общем, он был человеком с очень незаурядной историей, родственники которого служили в советской армии и имевший в РФ много возможностей, мог сделать успешную карьеру в Москве, но приехал в Киев и прошел эволюцию от либерала, считавшего российскую журналистику лучше украинской, до убежденного украинского националиста, патриота, которых еще нужно поискать”, — отметил Красиков.

Еще один коллега Артема, нынешний образовательный омбудсмен Сергей Горбачев вспоминает его как талантливого, очень коммуникабельного и неугомонного.

"Артем — русский по рождению и (до определенного времени) языком и гражданством — был одним из самых решительных украинских националистов. Это — отдельная строка в нашем эпосе о преодолении постимперских фантомов: как для Украины, так и для России", — отметил он.

Кстати, после аннексии Крыма, в марте 2014 года, вся редакция "Коммерсантъ-Украина" отказалась работать под диктовку из Москвы и из-за попытки цензуры объявила о самороспуске.

До недавнего времени Артем Скоропадский был главным редактором журнала "Країна", до этого — спикером "Правого сектора". В 2021 году он получил украинское гражданство. Летом 2022 года обвенчался с Еленой Солодовниковой в Софии Киевской.

Артему Скоропадскому исполнился 41 год.

Его супруга сообщила, что в ближайшее время будет организовано прощание с покойным журналистом по православному обряду. О месте и времени будет сообщено дополнительно.

Напомним, в ночь на 22 ноября умер украинский политик, диссидент, сын главнокомандующего УПА Романа Шухевича — Юрий Шухевич.

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