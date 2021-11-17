В реанимации в тяжелом состоянии: в Прикарпатье госпитализировали мужчину с переохлаждением

В реанимации в тяжелом состоянии: в Прикарпатье госпитализировали мужчину с переохлаждением

Мужчина с тяжелым переохлаждением попал в реанимацию.

Во вторник, 16 ноября, в Калуше Ивано-Франковской области с тяжелым переохлаждением госпитализировали 62-летнего мужчину. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

О госитализации мужчины с переохлаждением спасателей сообщила в 16:31 дежурная медсестра Калушской ЦРБ. Сейчас медики пытаются спасти местного жителя, который находится в тяжелом состоянии.

Напомним, пенсионерка из Хмельницкой области чуть не замерзла в собственном доме, женщина потеряла сознание от переохлаждения, но, к счастью, ее удалось спасти.

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