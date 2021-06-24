В реанимацию Днепра с ожогами почти всего тела попала 17-летняя девушка: подозревают самоподжог

У нее поражено 40% тела.
В Днепропетровской области в Каменском молодая девушка получила 40% ожогов тела. Потерпевшая в больнице в реанимации.
Об этом пишет "Информатор".
По информации издания, якобы во время приготовления пищи 17-летняя девушка облилась кипятком из кастрюли. Однако, соседка потерпевшей утверждает, что девушка облилась бензином и подожгла его.
В результате девушка получила ожоги 2-й степени, у нее поражено 40% тела. Она находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы Днепра.
Никакой информации от ГСЧС и областной полиции на их сайтах пока нет.
Напомним, возле села Жидичин Волынской области на берегу водоема местные рыбаки нашли сожженное авто, в котором было тело мужчины. Правоохранители установили, что мужчина совершил самосожжение.
Как сообщалось, в Харькове 28-летний парень залез в гараж и поджег свой автомобиль Honda Civic.