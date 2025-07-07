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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1387
Время на прочтение
1 мин

В реанимации умер волонтер из Луцка, который упал в кому после мобилизации

Мобилизированный Максим Музычка из Волыни, который по дороге на полигон получил черепно-мозговую травму, скончался в больнице.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Максим Музычка

Максим Музычка

Мобилизированный житель Волыни Максим Музычка, якобы выпрыгнувший из кузова грузовика во время перевозки на полигон, скончался в реанимации.

Об этом сообщила его жена Маргарита Музычко в Facebook.

«Вчера (6 июля — Ред.) не стало моего мужа, Максима. Его сердце остановилось после долгих дней в реанимации», — говорится в сообщении.

Контекст

Напомним, что в прошлом месяце в Луцке снова разразился скандал по поводу мобилизации — в тот раз из-за волонтера Максима Музычки, который оказался в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Максим Музычка

Максим Музычка

Женщина утверждала, что в Луцке ее сына задержали представители ТЦК прямо на улице. По ее словам, медики диагностировали у парня открытую черепно-мозговую травму, субдуральные и эпидуральные гематомы, а также многочисленные кровоизлияния.

В то же время в ТЦК отвергли все обвинения в избиении и заверили, что в отношении Максима «физических или специальных средств воздействия на применялось».

Тем временем в полиции Львовской области, не называя фамилию Музычки, рассказали о «31-летнем мобилизованном из Волынской области», который получил тяжелые травмы, выпрыгнув из кузова машины во время перевозки на полигон. Из контекста ясно, что речь идет именно о нем.

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Дата публикации
Количество просмотров
1387
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