В реанимации умер волонтер из Луцка, который упал в кому после мобилизации

Максим Музычка

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Мобилизированный житель Волыни Максим Музычка, якобы выпрыгнувший из кузова грузовика во время перевозки на полигон, скончался в реанимации.

Об этом сообщила его жена Маргарита Музычко в Facebook.

«Вчера (6 июля — Ред.) не стало моего мужа, Максима. Его сердце остановилось после долгих дней в реанимации», — говорится в сообщении.

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Контекст

Напомним, что в прошлом месяце в Луцке снова разразился скандал по поводу мобилизации — в тот раз из-за волонтера Максима Музычки, который оказался в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Максим Музычка

Женщина утверждала, что в Луцке ее сына задержали представители ТЦК прямо на улице. По ее словам, медики диагностировали у парня открытую черепно-мозговую травму, субдуральные и эпидуральные гематомы, а также многочисленные кровоизлияния.

В то же время в ТЦК отвергли все обвинения в избиении и заверили, что в отношении Максима «физических или специальных средств воздействия на применялось».

Тем временем в полиции Львовской области, не называя фамилию Музычки, рассказали о «31-летнем мобилизованном из Волынской области», который получил тяжелые травмы, выпрыгнув из кузова машины во время перевозки на полигон. Из контекста ясно, что речь идет именно о нем.

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