В реестр поврежденного имущества можно заносить еще один вид недвижимости: какой именно

Реестр поврежденного имущества — какие объекты можно в него вносить, можно ли получить компенсацию за недостроенное жилье — в материале ТСН.ua
Как сообщает finance.ua, в Украине изменены правила компенсации за разрушенное жилье во время войны. Для регистрации поврежденного и разрушенного войной жилья будут использовать специальный реестр. В реестр помимо квартиры, частного дома (дачного, садового, приусадебного), любого жилого помещения, не входящего в состав дома, можно будет вносить еще один вид недвижимости. Соответственно этим данным будет предоставляться компенсация.
Данные, которые будут в Реестре поврежденного жилья
В базу данных реестра будут заносить следующую информацию:
- сведения о поврежденном или разрушенном жилье;
- сведения о владельцах поврежденного или разрушенного жилья;
- информацию об ущербе, нанесенном вследствие повреждения жилья.
Администратором реестра является Минцифры, поэтому владельцы разрушенной недвижимости не смогут самостоятельно вносить изменения в реестр.
Что нового можно вносить в реестр
В Реестр поврежденного жилья можно вносить объекты незавершенного строительства.
Чтобы внести такие объекты, нужно выполнить два условия.
- Должна быть разрешительная документация на строительство.
- В объектах, данные о которых вносятся, должны быть возведены внешние и внутренние опорные стены.
Подать информацию можно следующим образом:
- через портал «Действие»;
- через ЦНАП;
- обратившись к нотариусу.
Еще одно изменение касается фиксации поврежденного жилья – не обязательно предоставлять фото или видео имущества, можно воспользоваться спутниковыми снимками.
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