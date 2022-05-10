В реестр поврежденного имущества можно заносить еще один вид недвижимости: какой именно

В реестр поврежденного имущества можно заносить еще один вид недвижимости: какой именно

Реестр поврежденного имущества — какие объекты можно в него вносить, можно ли получить компенсацию за недостроенное жилье — в материале ТСН.ua

Как сообщает finance.ua, в Украине изменены правила компенсации за разрушенное жилье во время войны. Для регистрации поврежденного и разрушенного войной жилья будут использовать специальный реестр. В реестр помимо квартиры, частного дома (дачного, садового, приусадебного), любого жилого помещения, не входящего в состав дома, можно будет вносить еще один вид недвижимости. Соответственно этим данным будет предоставляться компенсация.

Данные, которые будут в Реестре поврежденного жилья

В базу данных реестра будут заносить следующую информацию:

сведения о поврежденном или разрушенном жилье;

сведения о владельцах поврежденного или разрушенного жилья;

информацию об ущербе, нанесенном вследствие повреждения жилья.

Администратором реестра является Минцифры, поэтому владельцы разрушенной недвижимости не смогут самостоятельно вносить изменения в реестр.

Что нового можно вносить в реестр

В Реестр поврежденного жилья можно вносить объекты незавершенного строительства.

Чтобы внести такие объекты, нужно выполнить два условия.

Должна быть разрешительная документация на строительство.

В объектах, данные о которых вносятся, должны быть возведены внешние и внутренние опорные стены.

Подать информацию можно следующим образом:

через портал «Действие»;

через ЦНАП;

обратившись к нотариусу.

Еще одно изменение касается фиксации поврежденного жилья – не обязательно предоставлять фото или видео имущества, можно воспользоваться спутниковыми снимками.

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