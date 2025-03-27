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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

В реестре "Оберег" некоторые услуги будут недоступны: в чем причина

Во время технических работ не получится получить отсрочку или обновить документ в приложении “Резерв+”, поэтому следует загрузить PDF-версию военного документа на случай возможных проверок.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Реестр "Оберег"

Реестр «Оберег» / © ТСН.ua

В реестре ”Оберег” 27 марта планируются технические работы с 22:00 до 00:00.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в соцсетях.

“Во время работ не получится получить отсрочку или обновить документ в приложении „Резерв+“. Советуем загрузить PDF-версию военного документа на случай возможных проверок”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине идентифицируют всех мужчин от 16 до 60 лет для внесения в реестр ”Оберег”.

Дата публикации
Количество просмотров
112
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