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- Украина
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В реестре "Оберег" некоторые услуги будут недоступны: в чем причина
Во время технических работ не получится получить отсрочку или обновить документ в приложении “Резерв+”, поэтому следует загрузить PDF-версию военного документа на случай возможных проверок.
В реестре ”Оберег” 27 марта планируются технические работы с 22:00 до 00:00.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины в соцсетях.
“Во время работ не получится получить отсрочку или обновить документ в приложении „Резерв+“. Советуем загрузить PDF-версию военного документа на случай возможных проверок”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине идентифицируют всех мужчин от 16 до 60 лет для внесения в реестр ”Оберег”.