В реестре "Оберіг" и повестках произошли изменения: как ставят на учет мужчин 16-25 лет

Екатерина Черногоренко ответила, можно ли встать на учет без посещения ТЦК.

Мужчин 16-25 лет, согласно экспериментальному проекту, ставят на учет автоматически, у них нет нужды обращаться в ТЦК и проходить медосмотр.

Об этом заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала в интервью порталу DOU.

По ее словам, постановлением 932 "Оберег" стали наполнять данными о мужчинах 16-60 лет. Ранее реестр не располагал информацией о тех, кто никогда не становился на военный учет и не посещал ТЦК. Однако произошли перемены.

Налажен обмен данными между реестром "Оберіг", Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.

Что известно о взятии на учет мужчин 16-25 лет

Что касается мужчин 16-25 лет, то в соответствии с экспериментальным проектом, их ставят на учет автоматически, у них нет нужды обращаться в ТЦК и проходить медосмотр.

"Уже сейчас люди от 18 лет могут сгенерировать военно-учетный документ в мобильном приложении "Резерв+"", — добавили в Минобороны.

Екатерина Черногоренко уточнила, что пока регулируемые процессы недостаточно учтены законодательством, поэтому проект называют экспериментальным.

По ее словам, проект приняли именно для того, чтобы безбарьерно поставить на учет мужчин, которые находятся за границей. Чтобы они автоматически не стали нарушителями только из-за невозможности приехать в Украину.

Разгрузить ТЦК. Мужчины 16-25 лет не подлежат призыву без их согласия, поэтому усилия ТЦК хотят сосредоточить на задачах мобилизации.

По информации заместителя министра обороны по вопросам цифровизации, автоматическое взятие на учет мужчин 16-25 лет будет продолжаться в течение года. После этого цифровая команда Минобороны подготовит отчет, и, если результат будет положительным, урегулирует процесс законодательно.

На рассмотрение ВЛК: что известно об учете мужчин 16-25 лет с инвалидностью

Согласно документу, если у мужчин 16–25 лет инвалидность или тяжелые заболевания, они должны подать документы об этом на рассмотрение ВЛК.

Напомним, ранее Екатерина Черногоренко уже анонсировала запуск электронной ВЛК в 2025 году. Она рассказала, что это будет происходить путем обмена данными между реестром "Оберег" и электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ).

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