В регионах отменяют графики: где вводят аварийные отключения света 27 ноября

Отключение света. / © Associated Press

В четверг, 27 ноября, в нескольких регионах применяются аварийные отключения света . В настоящее время графики не действуют в трех областях.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"В Сумской, Харьковской и Полтавской областях применены аварийные отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные графики обесточивания не действуют", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Сумская область

"Уважаемые потребители электроэнергии, по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей", - сообщили в облэнерго в 10:47.

Полтавская область

“С 10:41 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии, – отметили в облэнерго.

Энергетики сообщили, что услуга по распределению электрической энергии будет возобновлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от "Укрэнерго".

Как сообщалось, ночью 27 ноября армия РФ снова атаковала энергообъекты Украины. Поэтому на утро были локальные обесточения в нескольких областях. По состоянию на 11:00 в большинстве регионов удалось снизить общую продолжительность вынужденных отключений электроэнергии.

Отметим, что Укрэнерго вводило отключение света на 27 ноября. По плану графики будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Ограничения для промышленности будут действовать с 00:00 до 23:59.