В реках Сейм и Десна запретили купаться, ловить рыбу и брать воду для полива: что известно

Состояние ликвидации последствий загрязнения рек Сейм и Десна рассматривалось на заседании Черниговской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности в понедельник, 2 сентября.

Важно: купаться, ловить рыбу и использовать воду из этих рек для хозяйственных нужд запрещено, сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус .

На Десне, ниже по течению от места впадения Сейма, продолжаются меры по минимизации влияния загрязнения под контролем Министерства окружающей среды.

Продолжается сбор и захоронение погибшей рыбы – в общинах определены ответственные и посты наблюдения. Ужесточен контроль за реализацией рыбы в области.

Лабораторные исследования проб воды производятся постоянно. С 1 сентября в Десне возле Чернигова фиксируют снижение уровня кислорода – некритичное.

В области работают специалисты Минприроды и Госэкоинспекции.

В Черниговской области продолжается ликвидация последствий загрязнения речной воды / Фото: Черниговский областной совет

Напомним, ранее глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаил Янчук рассказал о действиях украинских органов власти по ликвидации загрязнения рек Сейм и Десна.

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