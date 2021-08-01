В реках Украины обнаружили остатки препаратов от COVID-19 — Минэкологии

Отмечается, что остатки медпрепаратов фиксируют не только в украинских водоемах, но и в Европе.

В трех реках Украины — Днепре, Днестре и Северском Донце, воды которых используются для водоснабжения населения, обнаружили остатки медицинских препаратов, которые применяются в лечении COVID-19.

Об этом рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев, информирует "Дом".

"Откуда берутся? Мы с вами употребляем какие-то таблетки, какие-то уколы и т.д., это все выводиться из организма и рано или поздно попадает в водный объект", — пояснил он.

По словам заместителя министра, наличие остатков препаратов в воде связано с тем, что очень много людей болеет COVID-19.

"Ковидных" препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда ", — отметил Хорев.

Отмечается, что остатки медпрепаратов фиксируют не только в украинских водоемах, но и в Европе.

"В Европе происходит то же. Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты есть в воде — это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения. В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые", — подытожил заместитель министра.

Напомним, что до 1 сентября все школы и детсады Украины должны обеспечить качественной водой.

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