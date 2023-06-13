В реке Ингулец увеличилось количество нитритов после подрыва Каховской ГЭС – Минприродных ресурсов

После подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 13 июня уровень воды в водоемах, в частности, в Днепре в Херсоне, продолжает снижаться. В реке Ингулец увеличилось количество нитритов.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" снизился на 3 метра и составляет – 2,6 м. Каждый час уровень воды снижается на 1-5 см", — говорится в сообщении.

Специалисты Государственной экологической инспекции, Госводагентства и мобильных лабораторий в местах, где это возможно, осуществляют постоянный мониторинг качества воды и воздуха.

По результатам отобранных проб в р. Ингулец есть превышение по железу общему в 1,17 раза, увеличились нитриты, незначительное снижение растворенного кислорода. По другим показателям отклонений и превышений не наблюдается.

В точках отбора в г. Днепр не зафиксированы значительные отклонения и превышения предельно допустимых концентраций по опасным веществам.

По расчетам Украинского гидрометеорологического института на основе спутниковых снимков, по состоянию на 11 июня в Херсонской области затоплено 309 кв.км.

"В районе Никополя потеряна связь с датчиками измерения. Поэтому достоверные данные о дальнейшем снижении уровня отсутствуют. Сейчас специалисты ищут возможные пути определения уровня и объема воды Каховского водохранилища", — говорится в сообщении.

Напомним, после подрыва россиянами Каховской ГЭС, на местах, где обмелело водохранилище, люди находят старинные артефакты и даже человеческие останки.

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