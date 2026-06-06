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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В реке Ирша на Житомирщине обнаружили массовую гибель рыбы: что известно

Инспекторы обнаружили более восьми тысяч экземпляров мертвой плотвы, более трех тысяч — окуня, а также сотни мертвых щук, судаков и других рыб.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Мор рыбы в реке Ирша

Мор рыбы в реке Ирша / © Facebook/Житомирский рыбоохранный патруль

В реке Ирша в Радомышльской громаде близ города Малин Коростенского района Житомирской области обнаружили массовую гибель рыбы.

Об этом сообщил Житомирский рыбоохранный патруль в Facebook.

«4 июня 2026 года в Житомирский рыбоохранный патруль поступило сообщение о массовой гибели рыбы в реке Ирша вблизи города Малин Коростенского района. Инспекторы рыбоохранного патруля и представители ДЭИ Полесского округа оперативно прибыли на место происшествия. В ходе осмотра водоема был подтвержден факт массовой гибели водных биоресурсов общим количеством 11 892 экземпляра», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, инспекторы обнаружили более восьми тысяч экземпляров мертвой сплетни, более трех тысяч — окуня, а также сотни мертвых щук, судаков и других рыб.

Для определения причин загрязнения представители Госэкоинспекции Полесского округа отобрали пробы воды для проведения лабораторных исследований.

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Дата публикации
Количество просмотров
94
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