В реке Припять заметили необычного рогатого «пловца»: кто им оказался (фото, видео)

Лось переплыл Припять в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльском заповеднике зафиксировали очередного необычного пловца — на этот раз реку Припять решил пересечь лось. Животное вошло в воду и поплыло на другой берег.

Эти кадры были опубликованы в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

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«Куда направляется этот путешественник — остается загадкой. Он уверенно входит в воду, преодолевает течение и продолжает свой путь», — говорится в сообщении.

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В заповеднике отметили, что лось — не первое дикое животное, которое заметили во время переправы через Припять. Ранее здесь уже фиксировали диких кабанов и енотообразную собаку.

Лось переплив Прип’ять у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лось переплыл Припять в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лось переплыл Припять в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, в стаде одичавшего крупного рогатого скота в Чернобыльском заповеднике, вероятно, сменился лидер. Специалисты не обнаружили многолетнего вожака Рябка, зато в группу вернулись два быка, которые ранее держались отдельно.

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