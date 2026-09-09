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- Украина
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В реке Припять заметили необычного рогатого «пловца»: кто им оказался (фото, видео)
В Чернобыльском заповеднике зафиксировали необычное событие: лось решил пересечь Припять. Ранее в реке уже замечали других диких животных.
В Чернобыльском заповеднике зафиксировали очередного необычного пловца — на этот раз реку Припять решил пересечь лось. Животное вошло в воду и поплыло на другой берег.
Эти кадры были опубликованы в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.
«Куда направляется этот путешественник — остается загадкой. Он уверенно входит в воду, преодолевает течение и продолжает свой путь», — говорится в сообщении.
В заповеднике отметили, что лось — не первое дикое животное, которое заметили во время переправы через Припять. Ранее здесь уже фиксировали диких кабанов и енотообразную собаку.
Напомним, в стаде одичавшего крупного рогатого скота в Чернобыльском заповеднике, вероятно, сменился лидер. Специалисты не обнаружили многолетнего вожака Рябка, зато в группу вернулись два быка, которые ранее держались отдельно.