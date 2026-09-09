ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

В реке Припять заметили необычного рогатого «пловца»: кто им оказался (фото, видео)

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали необычное событие: лось решил пересечь Припять. Ранее в реке уже замечали других диких животных.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Лось переплыл Припять в Чернобыльском заповеднике

Лось переплыл Припять в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали очередного необычного пловца — на этот раз реку Припять решил пересечь лось. Животное вошло в воду и поплыло на другой берег.

Эти кадры были опубликованы в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

«Куда направляется этот путешественник — остается загадкой. Он уверенно входит в воду, преодолевает течение и продолжает свой путь», — говорится в сообщении.

В заповеднике отметили, что лось — не первое дикое животное, которое заметили во время переправы через Припять. Ранее здесь уже фиксировали диких кабанов и енотообразную собаку.

Лось переплив Прип’ять у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лось переплыл Припять в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лось переплыл Припять в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лось переплыл Припять в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лось переплыл Припять в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, в стаде одичавшего крупного рогатого скота в Чернобыльском заповеднике, вероятно, сменился лидер. Специалисты не обнаружили многолетнего вожака Рябка, зато в группу вернулись два быка, которые ранее держались отдельно.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie