В реке Сейм снова ухудшилось состояние воды: что зафиксировали экологи (фото)

Наблюдается ухудшение состояния воды в реке Сейм во всех местах отбора проб в Сумской области.

В реке Сейм в Сумской области ухудшилось состояние воды: чувствуется посторонний запах, есть помутнение, а уровень кислорода снизился до критического.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция в Сумской области.

Госэкоинспекция провела 16 сентября плановый отбор проб из реки Сейм вблизи сел Мануховка, Чаплищи, Чумаково, Хижки, Мутын, Корольки и в городе Путивль Сумской области.

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"По предварительным результатам измерений показателей состава и свойств вод установлено, что уровень растворенного кислорода в р. Сейм в Мануховке, Чаплища, Чумаково, Путивле, Корольки снова снизился до критического — его содержание составляет менее 1 мгО2/дм3 (при норме не менее 4 мгО2/дм3)", – говорится в заявлении инспекции.

Там заметили, что наблюдается ухудшение состояния воды в реке Сейм во всех местах отбора проб: ощутим посторонний запах и помутнение воды. Уровень воды по всей акватории реки упал в среднем на 10 см.

В инспекции добавили, что окончательные результаты лабораторных исследований будут опубликованы сразу после завершения.

Состояние воды в реке Сейм на 16 сентября/Фото: Государственная экологическая инспекция в Сумской области

Состояние воды в реке Сейм на 16 сентября/Фото: Государственная экологическая инспекция в Сумской области

Напомним, 12 сентября заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко сообщала, что качество воды в реке Сейм улучшается, а в реке Десна движение загрязнения замедляется.

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