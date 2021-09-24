В реке Тетерев массово гибнет рыба: экологи подозревают "Житомирводоканал" в сбросе нечистот

За факты загрязнения водных объектов на КП "Житомирводоканал" было открыто уголовное производство.

В Житомирской области в реке Тетерев зафиксировали массовую гибель рыбы. Экологи подозревают, что к этому могло привести то, что КП "Житомирводоканал" сбросил в реку Каменка, которая впадает в Тетерев, неочищенные сточные воды.

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Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

Экологи зафиксировали гибель 500 рыб в реке Тетерев. Из-за этого они уже отобрали для экспертизы образцы вод в реках Путятинка, Каменка и Тетерев, которая должна установить, какие именно вещества загрязнили водоемы, и причастен ли "Житомирводоканал" к гибели рыбы.

"В последний раз аварийная ситуация, которая привела к сбросу неочищенных сточных вод, произошла на водоканале на прошлой неделе. Из-за фактов загрязнения водных объектов на КП" Житомирводоканал "было открыто уголовное производство", — говорится в сообщении.

Госэкоинспекция будет настаивать, чтобы коммунальное предприятие наказали по ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса.

Напомним, в реке в Хмельницкой области массово гибнет рыба.

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