В реку Днестр во Львовской области попали нефтепродукты – допустимая норма превышена в 200 раз

Во Львовской области, 24 декабря, произошло попадание нефтепродуктов в реку Днестр, в результате чего в городе Галич зафиксировали превышение допустимых норм загрязнения в 200 раз.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.

"Жители окрестных населенных пунктов проинформированы. По состоянию на сегодня, на 9:50 утра, работники Главного управления ГСЧС в области прибыли в с. Журавеньки Букачевецкой ТГ Ивано-Франковского р-на. Проводится изучение участка реки о возможности установления боновых заграждений", — рассказала она.

По ее словам, ситуация находится под контролем соответствующих служб, принимаются все необходимые меры по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Напомним, во Львовской области арестовали имущество жены Медведчука Оксаны Марченко.

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