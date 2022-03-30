В Решетиловке нашли убитыми 38-летнего мужчину и его 4-летнего сына

В Решетиловке нашли убитыми 38-летнего мужчину и его 4-летнего сына

У обоих на теле были следы насильственной смерти.

В Решетиловке Полтавской области в квартире обнаружили тела отца и его малолетнего сына с признаками насильственной смерти.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Полтавской области.

В полицию Решитиловки поступила информация от медиков о том, что в одной из квартир города нашли тело мужчины и его малолетнего сына. У обоих на теле были следы насильственной смерти.

Следственно-оперативная группа местного подразделения полиции и следственная группа областного управления полиции Полтавщины осмотрела жилье и передала тела 38-летнего мужчины и его 4-летнего сына для установления причин смерти в бюро судебно-медицинской экспертизы.

По этому факту следственное подразделение полиции начало уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК (Умышленное убийство двоих человек). Обстоятельства и мотивы преступления выясняются следствием.

Напомним, что в Запорожской области в одном из домов в Родах нашли тела семи мужчин и женщин. Все они имели следы пыток.