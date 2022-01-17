В ресторане на Буковине массово отравились туристы из Киева: что известно

В ресторане на Буковине массово отравились туристы из Киева: что известно

В Госпродпотребслужбе пока что не знают, чем могли отравиться отдыхающие.

В Черновицкой области 16 туристов из Киева обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Как рассказала АСС главная инспекторка области ГУ Госпродпотребслужбы Анжела Косован, эти туристы отдыхали в селе Мигово 14 января. Всего в столичной компании было 67 человек.

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По ее словам, все отдыхающие, которым было плохо, отказались от госпитализации, ведь вечером они возвращались поездом в Киев.

В Госпродпотребслужбе также сообщили, что пока не подозревают, чем могли отравиться столичные гости.

Специалисты начали эпидемиологическое расследование и отобрали четыре образца готовых блюд, которые были в ресторане, пробы воды, 20 смывов на наличие патогенной и условно-патогенной микрофлоры из оборудования пищеблока, посуды и помещений и сделали обследование четырех поваров.

Напомним, двух больных скорая госпитализировала из с. Мигово Вижницкого района. У них диагностировали "гастроэнтероколит", но пациенты отказались от стационарного лечения, а свое заболевание связывают с едой в местном ресторане "Гетьман". Впоследствии с признаками пищевого отравления к медикам обратились еще 14 человек.

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