В ресторане Винницы из-за российского шансона подрались военные и сотрудники СБУ (видео)

На выходных в одном из ресторанов Винницы возник конфликт между сотрудниками военной контрразведки СБУ и военным, который служил на передовой. СБУшники вроде бы слушали российский шансон.

Об этом сообщает местное издание 20 минут.

СБУ против военного

По информации издания конфликт возник 4 ноября. В одном из ресторанов Винницы отмечали день рождения военный и работник СБУ. После того, как музыкальное сопровождение заведения в 22.00 закончило свою работу, гости военного услышали, как из VIP-зала, где свой день рождения праздновал контрразведчик, раздался российский шансон "Владимирский централ", "Приходите в мой дом, мои двери открыты" Михаила Круга.

Гости военного посетили зал с ценителями русского шансона и сделали замечания. Однако те не отреагировали и продолжали развлекаться. По словам гостей защитника, не обратили внимания на замечания и официанты и администрация ресторана. Вероятно, потому, что в VIP-зале отдыхали друзья владельцев ресторана.

"Мы были приглашены на день рождения к военному, который служил на передовой. Уже исключили музыку, сказали, что все закончилось, и мы начали одеваться. Слышим, как в комнате другой компании празднующих включили во всю в телефоне "Владимирский централ". Я открыла я пошла на бар, спросила девушек, почему они никак не реагируют, что в их заведении звучит русский шансон — они только посмеялись. этой компании мужчины, и началась потасовка", — рассказала свидетель событий со стороны военного.

Далее, по словам женщины, они позвали охрану заведения. Те в ответ тоже посмеялись. Равнодушно отреагировали и прибывшие по вызову сотрудники полиции.

По информации издания, среди пострадавших, сделавших замечания, трое мужчин. Это военный, стоматолог и юрист. Их доставили в больницу. Четвертый пострадавший, которого с сотрясением мозга доставили в больницу – это львовянин Руслан Сивак, который, по словам очевидцев, крутил шансон и был инициатором драки.

Журналисты утверждают, что праздновал свой день рождения Дмитрий Сивак, являющийся военнослужащим Департамента военной контрразведки СБУ. По словам очевидцев, у него было наградное оружие, пистолет Glock-17. Также в их компании было еще два работника контрразведки.

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Реакция полиции

В полиции Винницкой области сообщили, что возбуждено уголовное производство "хулиганство".

"По указанному факту открыто уголовное производство по части второй статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Все участники установлены, проводятся следственные действия", — прокомментировала представитель полицейского главка Зарина Маевская.

Что говорят в военной прокуратуре

В Винницкой специализированной прокуратуре заявили, что осуществляется процессуальное руководство по этому факту. Вероятно, к драке были причастны сотрудники Службы безопасности, департамента контрразведки.

"В ходе досудебного расследования установлено, что действительно 4 ноября около 23 часов произошли определенные события, к которым возможно причастны сотрудники Службы безопасности, департамента контрразведки. Проведены первоочередные следственные действия, осмотр места происшествия, допрос свидетелей. В настоящее время даны письменные указания органа досудебного расследования поработать со свидетелями, провести ряд следственных действий. Это внедрение находится на личном контроле руководства", — сказал руководитель специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рихлюк.

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