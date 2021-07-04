В ресторане Запорожья во время стрельбы погиб 30-летний мужчина: подробности

В ресторане Запорожья во время стрельбы погиб 30-летний мужчина: подробности

Сейчас личность злоумышленника не установлена.

В одном из ресторанов Запорожья в ночь на 4 июля произошла стрельба. В результате инцидента один человек от полученных травм погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Запорожской области, пишет "Укринформ".

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Отмечается, что стреляли в помещении ресторана на улице Маяковского. Там неизвестный, возможно из травматического пистолета, нанес ранения местному 30-летнему жителю в область грудной клетки.

От полученных травм пострадавший скончался. Сейчас устанавливается личность злоумышленника и его местонахождение. Открыто уголовное производстве по ч.1 ст.115 УК.

Местное издание "Актуально" со ссылкой на собственные источники, сообщает, что в перестрелке, есть еще один пострадавший, которого госпитализировали в больницу с якобы множеством огнестрельных ранений.

Напомним, что в Харькове стрельба началась во дворе жилых домов. По словам очевидцев, прозвучало четыре выстрела. Две пули попали местному жителю в шею.

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