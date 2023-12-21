В Reuters назвали ключевые факторы провала летнего контрнаступления ВСУ

ВСУ начали контрнаступление значительно позже, в частности, из-за ожидания вооружения от западных союзников.

Начиная летнее контрнаступление, Вооруженные силы Украины столкнулись с мощной обороной российского агрессора, что не позволило им достичь желаемых целей.

Британское агентство Reuters называет 4 ключевых фактора, которые помешали успешному контрнаступлению.

1. ВСУ рассредоточили наступательные усилия, главной целью которых было Запорожское направление, а за ним – выход к Мелитополю. Но украинские силы также были задействованы в наступлении на флангах Бахмута и в направлении Бердянска.

2. Эшелонированная линия обороны оккупантов. Украина, ожидая поставки оружия от союзников, значительно затянула начало контрнаступательных действий, а также изменила стратегию наступления.

"За это время Россия успела вырыть окопы и заминировать стратегические участки фронта. Кроме того, открытая равнинная местность на юге сама по себе усложняла наступление ВСУ, лишая украинцев элемента неожиданности", - говорится в сообщении.

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3. Нехватка живой силы и техники в ВСУ. Из-за отсутствия численного преимущества украинцам пришлось прокладывать путь через многослойную российскую оборону, состоявшую из противотанковых препятствий, запутанной сети окопов и тоннелей, а также стратегически замаскированных батарей, танков и командных пунктов. Все это сопровождалось постоянным обстрелом российской артиллерии.

4. Минные поля. Ими российские войска проложили мощную первую линию обороны: плотный слой противопехотных и противотанковых мин. Разминирование дорог через российские минные поля стало одной из самых затратных задач контрнаступления как по времени, так и по людям и технике.

"Расчистка дорог через мины происходила под пристальным наблюдением российских беспилотников, постоянно нацеливавших артиллерию и ударные вертолеты на саперов", - добавили в издании.

Напомним, в настоящее время на временно оккупированных территориях находятся около 450 тысяч российских захватчиков. В то же время Украине нужно гораздо больше военных.

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