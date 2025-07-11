В "Резерв+" добавили новую функцию: что она дает пользователям

Новая функция в Резерв+: обновленная в приложении / © ТСН.ua

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В приложении «Резерв+» появился новый сервис, позволяющий онлайн платить штрафы. Теперь военнообязанные могут по скидке 50% погасить штраф за несвоевременное обновление данных — 8 500 грн вместо 17 000 грн. Это можно сделать до 16 июля 2024, без очередей и лишних документов, что позволяет быстро закрыть дело и убрать соответствующее обозначение в приложении.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как работает новый сервис?

Теперь сервис позволяет оплатить штраф только за несвоевременное обновление персональных данных. Оплата штрафов за другие нарушения военного учета будет доступна позже.

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Для оплаты штрафа онлайн необходимо:

Обновите приложение «Резерв+» до последней версии. Перейти к разделу «Штрафы онлайн». Подать заявление о признании нарушения. В течение трех дней вы получите решение от ТЦК. После этого в приложении появится возможность оплатить 8500 грн (50% от полной суммы). После оплаты нарушения и красная лента автоматически снимаются.

Важно: Штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в «Резерве+». Если этого не сделать вовремя, придется заплатить полную сумму — 17 000 грн. В случае неуплаты в течение 40 дней сумма удвоится до 34 000 грн, а дело будет передано в исполнительную службу.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что «Штрафы онлайн» — это удобный сервис, заменяющий необходимость личного визита в ТЦК или вмешательство полиции. Она отметила, что это прозрачная и человечная альтернатива, работающая по аналогии с другими административными штрафами в Украине.

Сервис запускается постепенно для равномерного распределения нагрузки.

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Разработка сервиса осуществляется Министерством обороны при поддержке Министерства внутренних дел, Нацполиции, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Командования Сухопутных войск и Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Напомним, платформа «Армия+» значительно упрощает бюрократические процедуры для военнослужащих, добавив шесть новых электронных рапортов. Эти обновления включают в себя широкий спектр запросов — от образовательных возможностей до кадровых вопросов и изменений статуса.