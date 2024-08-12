В "Резерв+" добавят функцию онлайн-рекрутинга: Минобороны рассказало детали

Благодаря этой функции люди смогут добровольно присоединиться к армии.

Министерство обороны Украины планирует этой осенью запустить функцию онлайн-рекрутинга в приложении "Резерв+".

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии УП.

"Министерство обороны планирует запустить онлайн-рекрутинг на базе приложения", - сказала она. Благодаря этой функции, люди смогут добровольно присоединиться к армии, учитывая запросы, которые будет формировать Генеральный штаб ВСУ.

Черногоренко также отметила, что МОУ не планирует внедрять электронные повестки, поскольку сейчас нет соответствующей законодательной базы.

Напомним, Министерство обороны планирует превратить приложение "Резерв+" в онлайн-территориальный центр комплектования, чтобы через него можно было получать все необходимые услуги. Это будет включать онлайн-рекрутинг, оформление отсрочек и направление на военно-врачебную комиссию.

Также нардеп ответил, будут ли посылать повестки военнообязанным через "Резерв+".

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