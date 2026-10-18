В «Резерв+» нет данных о военном учете: что делать и могут ли мобилизовать

Нет данных в «Резерв+» / © ТСН

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Отсутствие каких-либо сведений о мобилизации и статусе военнообязанного в приложении «Резерв+» чаще всего свидетельствует о том, что гражданин раньше вообще не состоял на военном учете. В случаях, когда автоматическая синхронизация между государственными базами данных по определенным причинам не сработала, человеку придется лично посетить ТЦК.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий.

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В «Резерв+» нет данных: что нужно делать

Приложение «Резерв+» подтягивает сведения из Единого государственного реестра «Оберег». Если человек никогда не становился на учет и информацию о нем туда не вносили, электронный кабинет будет пустым.

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Согласно пункту 14-3 правительственного постановления №1487, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет должны автоматически становиться на военный учет.

Если электронный информационный обмен не происходит из-за внутреннего сбоя или по другим причинам, гражданину придется самостоятельно обратиться в ТЦК — по адресу своей официальной регистрации или по месту жительства, указанному в справке переселенца.

По словам юриста, нормами действующего законодательства не предусмотрено предоставление отдельного 45-дневного срока для упорядочения военно-учетного статуса. Поэтому рассчитывать на хоть какой-то гарантированный «льготный» период после прихода в ТЦК не стоит.

Если вы собираетесь в ТЦК, должны быть готовы к разным сценариям развития событий. Молодые люди до 25 лет, которые не служили на срочной службе и не учились на военной кафедре, оформляются на учет в качестве призывников.

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Если вам исполнилось 25 лет, после постановки на учет вы получите статус военнообязанного. Если у вас нет законного основания для отсрочки вас сразу могут направить на прохождение ВВК. В случае, если ВВК сочтет вас пригодным к службе, а оснований для отсрочки не будет, вам вправе вручить мобилизационное распоряжение («боевую повестку») и отправить в учебный центр.

Факт того, что человек впервые обратился в ТЦК, не дает ему «иммунитета» от мобилизации.

Своеобразное исключение может действовать только для специалистов предприятий ОПК. Нового работника оборонной сферы могут временно забронировать на 45 дней — столько времени дают на урегулирование военно-учетных дел и документов.

Мобилизация в Украине — последние новости:

Напомним, в Украине началось автоматическое продление действующих отсрочек от мобилизации, которое продлится до 30 октября. По данным Министерства обороны, более 90% отсрочек для 22 категорий граждан обновят без повторной подачи заявлений и личных визитов.

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При успешном продлении военнообязанным необходимо обновить свой электронный военно-учетный документ, чтобы проверить новый срок действия. Если же отсрочку не удалось продлить автоматически, это не означает потерю права на нее — причиной могут быть устаревшие или отсутствующие данные в реестрах.

В таком случае нужно проверить сведения и подать повторный запрос онлайн через «Резерв+» или обратиться с документами в ЦНАП. При этом ранее оформленная отсрочка остается в силе до истечения ее начального срока.

Кроме того, до конца 2026 года призывники, резервисты и военнообязанные должны проверить актуальность своих персональных данных и военно-учетных документов. В случае изменений информацию необходимо своевременно обновить в ТЦК и СП. Кроме того, юноши, которым в этом году исполнилось 17 лет, должны были стать на военный учет призывников в период с 1 января по 31 июля, а если этого не сделали — должны обратиться в ТЦК лично.

Для работодателей также предусмотрен ряд обязательных действий: необходимо упорядочить персональный военный учет работников, назначить ответственное лицо и проводить сверку списков с данными ТЦК и СП. О новых работниках, увольнении или отчислении нужно уведомлять ТЦК в течение 7 дней, а также под подпись ознакомлять персонал с правилами учета и передавать вызовы.

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